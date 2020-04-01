На Харківщині – ще три підозри на COVID-19, людей госпіталізували

Станом на 18 годину 1 квітня на Харківщині зареєстровано ще три підозри на коронавірус, людей госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я.

"Станом на 18 годину 1 квітня маємо ще 3 нових підозри на COVID-19. Це харків'яни, їх госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Одна людина нещодавно повернулася з Єгипту, друга - за кордоном не була, третя – була у контакті з людиною, у якої також підозра на коронавірус", - розповіли в ОДА.

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Таким чином на Харківщині офіційно підтверджено COVID-19 у чоловіка віком до 30-ти років, у ще 11-ти людей (8 з яких госпіталізовані, 3 – на самоізоляції) є підозра на вірус, яку має підтвердити чи спростувати національна лабораторія після тесту, зробленого в Харкові.

Раніше також захворіли двоє жителів регіону – заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач і його дружина, які на початку березня були у Франції. На час діагностики вони були в Києві, тому випадки не зареєстрували за Харківщиною.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужали. За добу було підтверджено 120 нових випадків.