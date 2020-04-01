Магазини Львова мають надавати можливість придбати маски - Садовий

З четверга, 2 квітня, у Львові всі супермаркети та великі продуктові магазини (мережі) повинні забезпечити своїм відвідувачам можливість придбати маску просто в цих закладах.

Про це сьогодні повідомив міський голова Андрій Садовий на брифінгу за результатами роботи комісії з надзвичайної ситуації у Львові.

«Від завтрашнього дня є обов’язковою робота магазину, який забезпечує можливість для людей бути присутніми там у масках… Я так розумію, що кількість масок буде збільшуватися в продажу, але великі супермаркети мають можливості і кошти, щоби все це організувати», - сказав Садовий.

Мер Львова навів як приклад роботу «Епіцентру», у який, за його словами, можна прийти і купити маску просто на місці, у магазині.

Садовий також нагадав, що батькам категорично не рекомендується і забороняється гуляти з дітьми на дитячих майданчиках, бо це є зона ризику. Мер Львова повідомив, що муніципальна варта посилить патрулювання зон відпочинку в місті, бо у вихідні було виявлено дуже багато випадків, коли містяни влаштовували пікніки, палили вогонь, смажили шашлики, а це на сьогодні неприпустимо.