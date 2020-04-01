Коли кордони знову відкриють, музеї заговорять українською

Українці створили національний мобільний додаток-путівник

В Україні зараз працюють над тим, щоб музейні аудіогіди по всьому світу розмовляли українською, наповнюючи матеріалом перший національний путівник з інтегрованим аудіогідом у вигляді мобільного додатку.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПУТІВНИК: 25 ТИСЯЧ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ

Ми ще не знаємо, яким буде світ після коронавірусу, коли кордони знову відкриють. Але напевне, люди, як і раніше, подорожуватимуть. Тому команда «Агов» (частина якої живе на Херсонщині), в умовах карантину продовжує працювати над першим національним путівником з інтегрованим аудіогідом для музеїв (вітчизняних та закордонних).

З Володимиром Мальчіковим, одним зі співавторів цього проєкту, кореспондент Укрінформу спілкувалася вже не раз, але тепер говоримо онлайн, щоб не порушувати самоізоляцію. Володимир зателефонував сам, каже вийшли на наступний етап, роботи багато і готові долучитися до втілення проєкту, який торік ініціювала дружина президента Олена Зеленська – створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

Програмний продукт, який представляє ця команда, складається з мобільного додатку-путівника «Агов» для iOS та Android систем та адміністративного сайту для керування.

«Це українські розробники, ніяких зовнішніх кодів немає, все зроблено в Україні українськими програмістами», – каже Володимир. Додаток можна завантажити з Play Market та App Store. Він цілковито безкоштовний для користувачів.

Ідея розробити такий додаток виникла у Володимира у Празі – коли він раптом зрозумів, що втратив контакти друзів, які могли б стати для нього гідами в чужому місті. Тоді вперше спало на думку – от якби в нього був такий помічник, що підказав би, де зупинка, де поліція, де магазин. Потім були ще поїздки за кордон, і зрештою, Володимир «розвернув» ідею додому: людина приїздить, наприклад, у Херсон, виходить на вокзалі – і що вона далі робитиме, якщо її ніхто не зустрічає? Озвучив ідею другові Руслану Оніщенку, до них приєднався програміст (єдиний із трьох) з Вінниці Влад Дзигар, а потім волонтери-програмісти.

«На сьогодні ми покриваємо аудіогідом про пам’ятки архітектури, природи вже всю територію України. Є вже деякі об’єкти й за межами України – у Туреччині, Польщі, Литві, Румунії», – розповідає Володимир.

Сьогодні будь-хто може завантажити додаток, і в Україні він буде «бачити» територію в радіусі 50 км.

«Наш додаток безкоштовний для користувачів, не містить реклами та обов’язкової реєстрації, у базі зібрано близько 45 тисяч об’єктів: пам’яток, цікавих, туристично привабливих місць, об’єктів відпочинку та дозвілля, користувач оглядає територію у радіусі від 50 км до 800 км», – зазначає Мальчіков.

Турист зможе прокласти маршрут до пам’ятки, що його зацікавила, прочитати опис. Поки що це доступно лише українською мовою, але якщо буде підтримка місцевої влади, каже Володимир, додадуть ще 10 мов, зокрема, китайську, німецьку, іспанську, італійську, французьку, польську. Та й контентом наповнять, бо власними силами це робити важко – відбирає 60% часу.

Інформацію про пам’ятки шукають в інтернеті – в топах розповідей про цікаві місця, знаходять фото, опис цих об’єктів, намагаються підібрати більш-менш достовірну інформацію, користуються Вікіпедією (куди без неї), форумами, де збираються краєзнавці. Цю інформацію інтегрують у додаток, посилаючись на авторів цього контенту – 400-500 символів, 5-10 фотографій.

Утім, збирали й особисто матеріали про цікаві об’єкти на Херсонщині – виїжджали на місця, робили власні невеликі відкриття, бо саме рідна область стала пілотною, тоді «Агов» зазвучав у соцмережах і привернув до себе увагу.

«Майже 90% невідомих пам’яток поки що непопулярні, але заслуговують на увагу і можуть принести прибуток територіям, які поряд із тими об’єктами. Наприклад, склеп сім’ї Фальц-Фейнів. Навіть люди, які знають, що він є, не відають, як до нього доїхати, бо це досить складний маршрут. Ще, наприклад, у нас є в Круглоозерці храм масонів. А вказівників до нього немає, чітке місце на картах мало хто знає, і доїхати до нього майже неможливо», – розповідає Володимир Мальчіков.

Так, Херсонська область була пілотною, відпрацювали різні роботи моделі, шукали цікавинки, потім намагалися застосувати це на інших територіях України.

«Але, як показав досвід, не всі розуміли, що ми робимо. Допомагали збирати інформацію ще Чернігівська область, Обухівська ОТГ з ними ми вже співпрацюємо, і намагався Луцьк, але не знайшлося там вільної людини, яка могла б витрачати стільки часу. Наразі затяглися, як на мій погляд, перемовини з Херсонською ОДА щодо співпраці», – каже Володимир.

Зараз у розробці фільтрування за запитами, а ще шукають україномовну rss- стрічку, де були б лише туристичні новини.

УКРАЇНСЬКИМ ТА СВІТОВИМ МУЗЕЯМ ПРОПОНУЮТЬ АУДІОГІД

Восени минулого року «Агов» презентував в області перший національний путівник з інтегрованим аудіогідом. У 2019 році аудіогід став найкращим інноваційним рішенням для музеїв і отримав підтримку від Українського культурного фонду.

Зараз в «Агов» багато роботи – карантин не заважає писати коди і адмініструвати, співпрацювати з музеями щодо аудіогіда, який уперше випробували також у Херсоні.

«Пілотний наш музей – це Херсонський краєзнавчий, відділ природи. Ми з ними експериментували і продовжуватимемо роботу. На жаль, ми їх трохи, думаю, розчарували, бо планували швидше закінчити цей продукт, проте завдання виявилось доволі складним в плані написання коду. І тут треба зазначити, що паралельно ми ще навчаємо алгоритм розмовляти українською мовою. Ми єдині в Україні та в світі, хто професійно навчає «робота» говорити українською мовою за ліцензією Google Text to speech. Можливо, саме наші алгоритми звучатимуть у сервісах Google при відтворенні української мови», – розповів Володимир Мальчіков.

Уже йдуть роботи із впровадження програми у «Національному музеї історії України у другій світовій війні». Як тільки закінчиться карантин, цю роботу продовжать. Аудіогід там буде доступний або в платному, або в безплатному використанні, це вже на розсуд адміністрації музею.

Приглядаються і до закордоння, бо, наприклад, є плани запропонувати після оновлення аудіогід із більшим функціоналом Каїрському музею, Александрійській бібліотеці в Єгипті.

У 2020 році «Агов» планує охопити послугами аудіогіда від 80 до 100 музеїв України. Ситуація доводить, що онлайн-сервіси сьогодні дуже важливі, й українським музеям необхідно адаптуватися до сучасних умов, кажуть автори проєкту.

Наразі вони звертаються до Олени Зеленської, яка під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проєкт зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу, звертаючи увагу і на українські музеї.

«Агов» просить дружину президента взяти під свій патронат проєкт, бо для багатьох вітчизняних музеїв сьогодні доволі складно фінансово придбати їхній продукт, проте такий інструмент їм необхідний, кажуть автори проєкту.

«Ми просимо вас узяти під свій патронат і долучитися до нашої ініціативи та посприяти у фінансуванні через фонди або грантові програми для запровадження сучасної системи аудіогіда, що входить у стратегію діджиталізації України та стратегію розвитку туризму України. Впевнені, що ми, можемо бути корисні у реалізації вашої ідеї», – написав Володимир Мальчіков першій леді України.

Ірина Староселець, Херсон