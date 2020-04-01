Лікарням на Рівненщині передали медзасоби та обладнання, які надійшлі з Китаю

У Рівненській області триває процес комплектування лікарень медзасобами та обладнанням, які прибули з Китаю.

Про це повідомляє обласний оперативний штаб протидії коронавірусу.

«Понад 90% медичних закладів Рівненщини вже отримали медичні засоби та обладнання, яке у понеділок надійшло із Китаю.

Це понад 8720 одиниць медичних засобів для лікарів, необхідних для боротьби з COVID-19. З них 3780 респіраторів, 3940 масок, 1000 костюмів біозахисту. Найбільшу кількість передали госпітальним базам, куди направляють хворих на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що по 150 костюмів біозахисту та по 1290 захисних масок і респіраторів отримали Рівненська міська лікарня та Сарненська ЦРЛ.

Решту засобів розподілено для закладів вторинного та третинного рівня.

Окрім того, частину вантажу залишили у резерві для оперативного реагування на можливе ускладнення епідеміологічної ситуації в тому чи іншому районі, місті, ОТГ, а також для тих медзакладах, де вони будуть закінчуватися.

Як повідомлялося, літак із Китаю 31 березня доставив нову партію тестів ПЛР, що дозволять провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів. Також у вантажі були захисні окуляри та щитки, костюми біологічного захисту. Вантаж розподілений по регіонах.

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.