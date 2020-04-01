На Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, семеро постраждалих

В Олександрійському районі на Кіровоградщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки травмовані семеро людей.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Кіровоградській області.

«1 квітня о 08:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу смт Пантаївка Олександрійського району сталась ДТП за участю мікроавтобуса Ford Transit та вантажівки Mercedes-Benz Sprinter», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники деблокували із понівечених автівок трьох постраждалих у ДТП / Фото: kr.dsns.gov.ua

У результаті зіткнення семеро осіб травмовано, загиблих немає. Трьох постраждалих рятувальники деблокували із пошкоджених автівок та допомогли транспортувати до автомобілів швидкої допомоги.

Фото: ДСНС