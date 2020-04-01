У Кам'янці на Черкащині обмежили в'їзд-виїзд і заборонили ходити групами

У Кам'янці на Черкащині з метою протидії поширення коронавірусу щонайменше на п'ять днів заборонили в'їзд і виїзд з міста: рух дозволено лише автомобілям екстрених служб та за спецдозволами.

Пересуватися містом можна лише по одному, у крайньому випадку - групами до трьох осіб. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

"У Кам’янці вводять обмеження на в'їзд та виїзд транспортних засобів з міста. Воно діятиме з 00.00 годин 01 квітня до 00.00 годин 06 квітня з можливістю продовження цього терміну", - йдеться у повідомленні.

Обмеження вводять на підставі рішення обласної комісії з ТЕБ та НС. Відповідно до нього, в’їзд-виїзд буде дозволений тільки автомобілям екстрених служб, а також спецзасобів за дозволами. У разі необхідності буде проводитися санітарний огляд речей, багажу чи вантажів.

Крім того, рух громадян містом дозволяється лише по одній особі, у разі крайньої необхідності – в групі не більше трьох осіб.

Як зазначили в ОДА, протягом цього часу мобільні бригади будуть проводити ПЛР-тестування цільовим групам: контактним особам інфікованих; тим, хто повернувся з-за кордону; тим, хто має симптоми захворювання.

Із метою швидкого реагування з боку влади на час карантину починає працювати “гаряча лінія” для жителів міста та району. Номери телефонів для звернення громадян: з 08-00 до 17-00 години 6-17-87, 6-15-75; з 17-00 до 08-00 години 6-17-95, 6-15-75.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вчора, 31 березня в Кам'янці було зафіксовано 28 випадків COVID-19, зокрема чотири - у лікарів.

Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

У Черкаській області - 52 випадки захворювання.