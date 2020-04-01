Будинок культури у Миколаєві продали на аукціоні у 560 разів дорожче

Будинок культури портовиків у Миколаєві продали на онлайн-аукціоні у 559 разів дорожче стартової ціни – вона зросла з 51 тис. грн до 28,75 млн грн.

Про це повідомив Фонд державного майна на своїй сторінці у Facebook.

«Знайшли інвестора для будинку культури портовиків у Миколаєві. Завершився онлайн-аукціон з продажу нежитлової будівлі з великою кінозалою, двома танцювальними залами, колишніми гримерними кімнатами та іншими приміщеннями», - йдеться у повідомленні.

В результаті торгів, ціна об'єкту зросла у 559 разів - з 51 тис. грн до 28,75 млн грн.