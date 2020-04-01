Чотири нові випадки коронавірусу на Волині виявили у медиків

На Волині чотири нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію виявлено серед медпрацівників Луцької міської клінічної лікарні під час профілактичного обстеження.

Про це інформують на сторінці лікарні у Facebook.

"В рамках проведення епідеміологічного розслідування у нашому медичному закладі обстежили всіх медичних працівників відділення анестезіології, які за наказом МОЗ №722 від 28.03.2020 не підлягають під визначення контактних осіб. Серед обстежених виявлено позитивні результати ПЛР на COVID-19 у 4 працівників", - йдеться у повідомленні.

У закладі зазначили, що хворі працівники відсторонені від роботи на період обсервації. Їхній стан задовільний, ознак захворювань вони не мають.

Відділення реанімації закрито для проведення дезінфекційних заходів. За контактними особами встановлено нагляд.

За повідомленням пресслужби Волинської обласної держадміністрації, загалом станом на 10.00 год. 1 квітня у Волинській області зареєстровано 7 випадків коронавірусної інфекції.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Їхні зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Всього з початку проведення лабораторних досліджень по Волинській області здійснено 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них 51 особа з підозрою та 48 – з-поміж контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.