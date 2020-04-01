На Закарпаття прибули вірусологи МОЗ, які навчатимуть медиків працювати з тестами

У рамках планових заходів з протидії поширенню COVID-19 до міста Ужгород прибули експерти-вірусологи МОЗ, які навчатимуть фахівців області працювати з тестами на виявлення коронавірусу різних виробників.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк у Facebook.

“У рамках планових заходів з протидії поширенню COVID-19 до міста Ужгород сьогодні, 1 квітня, прибули експерти - вірусологи МОЗ, консультанти головного санітарного лікаря України”, - повідомив Шинкарюк.

За його словами, це дасть можливість підсилити лабораторний центр МОЗ в Закарпатській області.

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Як раніше повідомлялося, наразі в Ужгороді працює лабораторний центр, який може проводити тестування на коронавірус. Втім, біометаріали людей з підозрою на COVID-19, тести яких в області підтвердили коронавірус, наразі все ще відправляють до Києва на верифікацію. Відтак, станом на ранок 1 квітня офіційно на Закарпатті є лише одна особа з коронавірусом. Разом із тим, у ще 19 осіб з її кола контактних осіб коронавірус було підтверджено в Ужгороді. Медики наразі чекають на результати тестів з Києва щодо цих осіб.