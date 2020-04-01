На Вінниччині ПРЛ-тести на коронавірус зроблять усім хворим на пневмонію та особам, які контактували з хворими на СOVID-19.

Про це у середу на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша оновлена стратегія досліджень за методом ПРЛ спрямована на стовідсоткове спрямування усіх тих, хто має пневмонію в області, а також усіх контактних осіб по виявлених випадках захворювання (на СOVID-19 – ред.)», - сказав Скальський.

За його словами, нині у розпорядженні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ наявні 1100 діагностичних систем для дослідження біоматеріалів на СOVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції.

В області в осередках спалаху коронавірусної інфекції вже обстежено 121 особу з підозрою на це захворювання, а також 512 контактних осіб. З профілактичною метою було обстежено й 30 осіб, які перебували в обсервації.

Як повідомлялося, станом на 10.00 1 квітня у Вінницькій області лабораторно підтверджено 49 випадків СOVID-19, в тому числі у чотирьох дітей. У 66 випадках коронавірус не виявлено.

Найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 38 випадків. По два випадки захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсинському, Крижопільському і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Хмільницькому, Липовецькому та Іллінецькому районах і м. Ладижин.

В Україні загалом 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків захворювання на коронавірус.