На Рівненщині - вже 15 випадків захворювання на коронавірус

У Рівненській області за останню добу зареєстровано ще 3 нових випадки захворювання на коронавірус, яких вже тут 15.

Про це повідомляє цілодобовий оперативний штаб при Рівненській ОДА.

«На Рівненщині зафіксовано 15 випадків захворювання на COVID-19, три з них летальні. Інфікування виявлено в Рівному, Рівненському та Сарненському районах. Напередодні підтверджено 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Це - чоловік 77 років з міста Сарни та жінка 52 років - сімейна лікарка з Рівного. Вони обоє контактували із раніше виявленими хворими. На сьогодні встановлюються зв'язки інфікованих з іншими людьми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Рівненський обласний лабораторний центр за допомогою ПЛР-тестів перевіряє 9 підозр на коронавірус. Більшість - з Острозького, Володимирецького районів і Рівного.

Як повідомляло агентство, в області збільшена кількість госпітальних баз для лікування COVID-19. Окрім Рівненської міської лікарні та Сарненської ЦРЛ, для лікування пацієнтів на COVID-19 дооблаштовують Дубенську міську, Рокитнівську та Костопільську районні лікарні. За потреби будуть задіювати інші заклади.