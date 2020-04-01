На Луганщині підтвердили третій випадок захворювання на COVID-19

На Луганщині підтвердили третій випадок захворювання на COVID-19

Укрінформ
У Луганській області підтверджено захворювання на коронавірус у жінки, яка перебуває у Рубіжанській центральній міській лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Вона – з числа чотирьох осіб, у яких була встановлена підозра на коронавірус. Вже виявлено коло осіб, з яким контактувала хвора, – це 41 людина. Наразі вони перебувають під медичним наглядом. Тож, загалом в області підтверджено три випадки захворювання на COVID-19. Троє осіб залишаються з підозрою», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад доручено розглянути можливість виділення додаткових коштів на оплату праці мобільних бригад, які проводитимуть збір зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, а також на закупівлю засобів індивідуального захисту для медичного персоналу, який чергуватиме на території блокпостів та у складі мобільних бригад.

Спільно з місцевими представництвами Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, волонтерськими та громадськими організаціями будуть сформовані групи допомоги одиноким особам, які знаходяться на самоізоляції, та особам, які будуть надавати допомогу в лікувально-профілактичних установах.

Фото з відкритих джерел

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