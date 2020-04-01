На Буковині померла ще одна хвора на Covid-19

У Чернівецькій області померла ще одна жінка, яка хворіла на коронавірусну інфекцію.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька ОДА.

"У Сокирянській районній лікарні померла інфікована коронавірусом буковинка", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що вона повернулася з-за кордону ще 14 березня. А до лікарні звернулася вже 27 березня.

"Жінка 1952 р. н. із села Ломачинці 14 березня повернулася з-за кордону. До медичного закладу потрапила 27 березня. 29 березня у неї підтвердився коронавірус. Того ж дня її стан погіршився, недужу перевели до реанімації. У ніч проти 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двобічна пневмонія та цукровий діабет", - додали у Чернівецькій ОДА.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.