На Львівщині - ще два випадки коронавірусу

На Львівщині зафіксували ще два випадки захворювання на коронавірус, їх загальна кількість зросла до семи.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Пацієнти — тридцятиоднорічний чоловік та п’ятдесятиоднорічна жінка. За результатами тесту, який отримали 31 березня, — в обох позитивні результати (на коронавірус - ред.)... Загалом на території Львівщини підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Пацієнти перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Як нагадали в міськраді, в області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус.

У період з 17:30 до 23:50 год 31 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще двоє осіб - зі Львова та Червонограда.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 44 особи, на самоізоляції - 114 осіб.

Стан більшості хворих — середньої важкості або близький до задовільного, у чотирьох пацієнтів - важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 245 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

В Україні підтверджено 669 випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 осіб одужали.