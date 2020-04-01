Мер Конотопа хоче провести антикороновірусну сесію міськради на стадіоні

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін скликає на 1 квітня сесію міськради, яку він запропонував провести на місцевому стадіоні.

Таку інформацію міський голова поширив через свою сторінку у Facebook.

"Я йду на зустріч вам і хочу, щоб ви мали всі умови для того, щоб зібратися і проголосувати. Я запрошую всіх вас завтра, о 10-й годині ранку до стадіону «Локомотив». І там, прямо на трибунах, ми будемо голосувати за порятунок мешканців міста Конотоп... Будемо дезінфікувати місто, будемо вживати заходів. Ми не повинні повторити сумний досвід району", - заявив у відеозверненні до депутатів Семеніхін.

Семеніхін також повідомив, що виконком Конотопської міськради відмовляється від всіх премій і надбавок на час карантину і віддає гроші на доплати лікарям та закупівлю апаратів ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, до цього депутатський корпус Конотопа тривалий час не міг зібратися на сесію, у зв’язку з чим міський голова Артем Семеніхін, через відсутність проголосованого фінансування необхідних для боротьби з коронавірусом заходів, навіть змушений був звертатися за допомогою в облаштуванні на в’їзді до міста санітарних КПП до міністра оборони.

Станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1 – у Конотопському районі – летальний. 9 захворілих – мешканці Конотопського району, з них 8 – із села Козацьке.

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Померла – 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої швидкої допомоги, потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку.

По обіді 31 березня Семеніхін поширив інформацію, яку підтвердили в Сумському обласному лабораторному центрі, про ще одну померлу від коронавірусу з села Козацьке. Це жінка 59 років, яка лежала в Конотопській ЦРЛ з раніше померлою від коронавірусу жінкою.

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З метою протидії поширенню коронавірусу на в’їзді до Конотопу облаштовані санітарні контрольно-пропускні пункти. Аби не допустити проникнення вірусу безпосередньо до Конотопа, Семеніхін закликав районну владу встановити пост на виїзді із села Козацьке.

Як повідомлялося, в Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужали.