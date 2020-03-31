На Вінниччині хворий з коронавірусом – у тяжкому стані

На Вінниччині у важкому стані перебуває 56-річний чоловік з COVID-19.

Про це у вівторок на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Маємо 56-річного чоловіка з COVID-19, який наразі перебуває у важкому стані. В нього багато супутніх захворювань, за якими фіксується серйозне порушення стану», - повідомив Скальський.

Разом з тим він поінформував, що дитина з Чернівецького району віком 2 роки 7 місяців наразі почувається краще.

Загалом із 36 пацієнтів, у яких лабораторно підтверджено COVID-19, госпіталізовані 35 людей.

За інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 11:00 год. 31 березня на території Вінницької області зареєстровано 94 підозри на COVID-19. У 53 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 36 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у трьох дітей.

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Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 28, Гайсинський район - 2, місто Ладижин, а також Вінницький, Жмеринський, Крижопільський, Липовецький, Чернівецький райони по одному випадку.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.