У Рівному Нацгвардія та поліція взяли під охорону інфекційне відділення

Нацгвардійці разом із поліцейськими взяли під охорону інфекційне відділення Рівненської центральної міської лікарні, де госпіталізовані з підозрою на COVID-19 пацієнти.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Службовці військової частини Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України спільно із працівниками поліції приступили до цілодобової охорони інфекційного відділення центральної міської лікарні у Рівному, де госпіталізують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі правоохоронці повністю забезпечені засобами індивідуального захисту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня нацгвардійці також приступили до охорони районної лікарні у місті Сарни.

Станом на ранок 31 березня, у Рівненській області зафіксовано 13 випадків захворювання на COVID-19, три з них - летальні.

Інфікування виявлено в Рівному, Рівненському та Сарненському районах.

Рівненський обласний лабораторний центр за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряє ще 16 підозр на коронавірус.

Більшість - із Сарненщини, а також із Володимирецького, Зарічненського, Демидівського районів і Рівного.

Фото: rv.gov.ua