У Львові шпиталь Шептицького консультує пацієнтів із підозрою на коронавірус удома

З 31 березня шпиталь ім. Андрея Шептицького здійснює консультування пацієнтів, телефоном та з виїздом додому, зокрема й тих, у яких підозрюють коронавірус.

Львівська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Благодійним фондом «Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького курії Львівської Архиєпархії УГКЦ». Тож із 31 березня шпиталь здійснює консультування пацієнтів (телефоном та з виїздом додому), зокрема до тих, у яких підозрюють коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Організовано мобільні бригади швидкого реагування, в яких медики і волонтери шпиталю задіяні для консультування людей, які мають погане самопочуття, або є підозри на коронавірус, але які не уклали угоду з сімейним лікарем, зокрема, ті, хто був за кордоном. Ці бригади готові консультувати, приїжджати, і надавати допомогу. Така послуга доступна відсьогодні, 31 березня", - йдеться в повідомленні.

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Спільно з міським терцентром для осіб похилого віку і спільно з міським центром соціальних служб шпиталь ім. А. Шептицького також забезпечуватиме гаряче харчування для найбільш потребуючих. Йдеться про комплексний набір на один день, у який входить сніданок, обід і вечеря.

Крім того, фахівці Центру психічного здоров’я шпиталю ім. А. Шептицького здійснюватимуть психологічний супровід медичних працівників, які працюють у лікарнях, які прийматимуть пацієнтів з підозрою або хворих на коронавірус.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласного лабораторного центру, на Львівщині станом на ранок 31 березня загалом підтверджено 6 випадків COVID-19.Один пацієн одужав, 52 знаходяться під наглядом в лікарні, 111 - під наглядом в самоізоляції.

В Україні на ранок 31 березняпідтверджено 549 випадків COVID-19.