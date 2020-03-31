На Одещині встановили "коронавірусні" намети біля лікарень

Первинний огляд людей з підозрою на COVID-19 медики Одещини здійснюватимуть у просторих військових наметах, які розгорнули працівники ДСНС на території семи "опорних" медустанов області. Лікарні "першої хвилі" почали охороняти нацгвардійці.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

"Для первинного огляду медиками людей з підозрою на COVID-19 на території семи "опорних" медустанов Одещини розгорнуто намети, обладнані необхідною діагностичною апаратурою. Зокрема, їх розгорнуто в Ізмаїльському районі - на території Дунайської обласної та Ізмаїльської райлікарні, Подільської та Чорноморської лікарень, а також в Одесі - на базі інфекційної лікарні, обласного клінічного медцентру і міського пологового будинку №2", - зазначив речник ОДА Денис Соколов.

Відтепер саме тут медики прийматимуть рішення про подальшу госпіталізації пацієнтів із симптомами інфікування коронавірусом.

Тимчасові пункти прийому хворих з підозрою на COVID-19 розгорнуто, щоб запобігти поширенню вірусу всередині "опорних" лікарень.

Як повідомлялося, намети для санітарного сортування встановлються за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків CОVID-19 Віктора Ляшка. В стаціонари, які надалі ставатимуть ізолятором, будуть госпіталізувати тільки хворих на коронавірусну хворобу. За словами Ляшка, намети встановлено біля близько 240 лікарень першої хвилі.

Станом на 31 березня в Одесі зареєстровано 11 випадків захворювань на COVID-19; у палатах стаціонару Одеської інфекційної лікарні наразі перебувають з підозрою на інфікування коронавірусом 44 пацієнти. У шістьох із них діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений.

В Україні підтверджено 549 випадків COVID-19.