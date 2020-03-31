На Волині коронавірус виявили у чоловіка, який помер від серцевого нападу

На Волині коронавірус посмертно виявили у чоловіка, який у медичному закладі лікувався від пневмонії і раптово помер від серцевого нападу.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"У волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом «пневмонія», почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Волині зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус, один - летальний.

Наразі в області з підозрою на коронавірусну інфекцію 10 осіб. Їхні зразки біологічного матеріалу перебувають на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 ранку 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

Кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.