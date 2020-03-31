На Одещині через зсув ґрунту загинули двоє чоловіків

У Біляївському районі Одеської області на березі Хаджибейського лиману внаслідок зсуву ґрунту загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

«31 березня о 05:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у с. Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок зсуву двох людей засипало ґрунтом.

Співробітники ДСНС розчистили ґрунт та дістали двох чоловіків без ознак життя. Особи загиблих встановлюються.

Від ДСНС залучались 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

Обставини події встановлюються.