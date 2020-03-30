У Каховці на самоізоляції помер чоловік з симптомами Covid-19

На Херсонщині у Каховці помер чоловік, 1984 року народження, що повернувся з Польщі і перебував на самоізоляції.

Про це у Facebook повідомив міський голова Каховки Андрій Дяченко.

"Сьогодні в Каховці помер чоловік 1984 року народження, який два тижні тому повернувся з Польщі та перебував у самоізоляції.

Хворий мав усі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні за кваліфікованою медичною допомогою.

Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів", - повідомив міський голова.

Він закликав містян звертатися до сімейного лікаря, якщо є симптоми ГРВІ або є підозра на коронавірус.

Як повідомив Дяченко у розмові з кореспондентом Укрінформу, приміщення (під'їзд та квартира, де проживав хворий), будуть продезінфіковані. Людина, яка контактувала з хворим – на самоізоляції.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині один офіційно підтверджений випадок коронавірусної інфекції у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. У місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції, медики, які з нею контактували - на обсервації.