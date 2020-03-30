На Рівненщині померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

У Рівненській області у ніч на 30 березня померла жінка, яка разом із онуком підозрювалася у захворюванні на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Вчора пізно ввечері в Сарненську ЦРЛ поступили жінка 1961 року народження та її онук з села Тинне. Жінка, на жаль, вночі померла. Онук в реанімації. Експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, однак їх біологічні зразки перевірять лабораторно за допомогою ПЛР-тестів. Крім того, вночі до Сарненської районної лікарні поступило троє жителів з сіл Чудель, Немовичі та Кам'яне-Случанське. Один з них повернувся з Польщі з високою температурою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Рівненській області станом на 30 березня зафіксовано 11 випадків захворювання на Covid-19, два з них летальні. Інфікування виявлено в Рівному, Рівненському та Сарненському районах. Разом з тим, є п'ять нових підозр на захворювання, біологічні зразки досліджує Рівненський обласний лабораторний центр.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині збільшена кількість госпітальних баз для лікування Covid-19. Окрім Рівненської міської лікарні та Сарненської ЦРЛ, для лікування пацієнтів на Covid-19 дооблаштовують Дубенську міську, Рокитнівську та Костопільську районні лікарні. За потреби будуть задіювати інші заклади.