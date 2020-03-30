Донецька ОДА виділить близько 13 мільйонів на продукти для малозабезпечених

Донецька обласна державна адміністрація виділить близько 13 млн грн на продуктові набори для малозабезпечених людей на період карантину, оголошеного у зв’язку з коронавірусною інфекцією.

Про це 30 березня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На всю територію області Донецька обласна державна адміністрація буде виділяти кошти. Близько 13 млн грн буде виділено на придбання наборів для людей, які підпадають під категорію для забезпечення цими продуктовими наборами», - сказав очільник області. Він зазначив, що це поки на два місяці, а далі ОДА буде діяти залежно від ситуації.

Кореспонденту Укрінформу в Донецькій облдержадміністрації уточнили, що ці гроші, близько 13 млн грн, будуть виділені як субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на два місяці. Кошти підуть на придбання кожного місяця близько 15 тис. продуктових наборів для соціально незахищених людей, ціна кожного - близько 400 грн.

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