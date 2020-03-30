У Франківську швидкі тести показали коронавірус у 57 пацієнтів із пневмонією - мер

В івано-франківських медичних закладах швидкі тести на коронавірус показали наявність вірусу у 57 пацієнтів з пневмоніями.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«У міських стаціонарах з пневмоніями перебувають 154 особи. …Проведено 150 швидких тестів на COVID-19, з них виявлено 57 позитивних результатів», - повідомив Руслан Марцінків.

Він зауважив, що 43 біологічні матеріали від цих пацієнтів вже передані для лабораторного підтвердження коронавірусу.

За словами мера, нині в центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська можна розмістити до 250 пацієнтів, в лікарні №1 – до 150. Втім, у разі потреби, місто може розгорнути додатково ще до 500 ліжок для хворих з коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки COVID-19.

Фото: АА