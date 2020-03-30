Велике будівництво: у Прилуках добудовують другий корпус школи-гімназії

У місті Прилуки Чернігівської області в межах національного проєкту "Велике будівництво" добудовують другий корпус школи-гімназії.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"У рамках національного проєкту "Велике будівництво", що стартував 1 березня цього року, триває будівництво другого корпусу школи-гімназії в місті Прилуки. Роботи фінансуються за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зведення нового корпусу школи-гімназії почалось у 2011 році. Загальна вартість проєкту - майже 86 млн грн. На 2020 рік передбачено виділення 14 млн грн.

В ОДА додають, що цього року в рамках проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Уже розпочаті роботи на трьох об’єктах: у Прилуках (будівництво корпусу школи-гімназії), у Корюківці (реконструкція школи №1) та в Бобровиці (реконструкція дитсадка "Золотий ключик").

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА заявив, що реалізація проєкту «Велике будівництво» має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.