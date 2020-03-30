У Кіровоградській області зафіксували чотири випадки COVID-19

У Кіровоградській області, де зафіксовано 4 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб з хворими.

Про це на брифінгу в ОДА повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук, йдеться на сайті облдержадміністрації.

"29 березня на Кіровоградщині зафіксували 4 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє хворих на COVID-19 із Кропивницького знаходяться на госпіталізації у Центральній міській лікарні. Один хворий із Долинського району – у Долинській ЦРЛ. Під час проведення епідеміологічного розслідування фахівці встановили коло контактних осіб з хворими на коронавірусну інфекцію. До нього належать медичні працівники, які надавали допомогу хворим до встановлення діагнозу, члени родини, колеги по роботі", - підкреслила Оперчук.

За її словами, 70% встановлених контактних осіб вже пройшли експрес-тестування на COVID-19. В однієї жінки з Долинського району експрес-тест показав позитивний результат. Фахівці проводять ПЛР-дослідження у вірусологічній лабораторії. Жінка знаходиться на самоізоляції.

Як зазначив 29 березня під час брифінгу голова ОДА Андрій Балонь, у Кіровоградській області 248 громадян були обстежені за допомогою експрес-тестів. Із них 80 – хворі, які наразі перебувають на госпіталізації із пневмонією, а 168 – самоізольовані, вони нещодавно повернулись із-за кордону.

Як повідомляв Укрінформ, у Кропивницькому виявлено коронавірус у водія маршрутки. Через це транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.