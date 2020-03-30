На Київщині зафіксували 49 випадків коронавірусу, два смертельних

У Київській області підтверджено 49 випадків захворювання на коронавірус.

Про це під час брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 49 випадків захворювання на коронавірус", - сказав Володін.

З них, за його словами, 17 - в Обухівському районі, в тому числі 1 дитина та 2 в місті Обухів, 9 - у Києво-Святошинському, 1 - у Бориспільському районі та 4 у місті Бориспіль, 3 - місто Бровари, 2 - місто Ірпінь, 3 - місто Біла Церква.

"По одному в смт. Ворзель, Гостомель, Буча. Також по одному випадку у Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському, Макарівському районах", - додав він.

За словами Володіна, на стаціонарному лікуванні перебувають 20 осіб, на амбулаторному (самоізоляції) - 29. "Підозру на зараження мають 154 особи. Встановлено медичне спостереження за 511 контактними особами", - сказав посадовець.

Він уточнив, що на Київщині від коронавірусу померли дві людини. "Померли в області двоє чоловіків, 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - додав Володін.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

Фото: АА