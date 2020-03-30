У Чернівцях помер ще один хворий на коронавірус - мер

У Чернівецькій лікарні помер ще один пацієнт, який хворів на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Внаслідок зараження коронавірусом в лікарні помер чернівчанин похилого віку. Приношу співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.

Він також звернувся до всіх мешканців міста не виходити без нагальної потреби на вулицю та залишатись удома.

"Те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... Поховають без вашої присутності, бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи, не дай Боже, в лікарні...", - додав Каспрук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них - 11 летальних, а 6 пацієнтів одужали.