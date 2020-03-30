На Буковині шестеро пацієнтів з коронавірусом - у важкому стані

У Чернівецькій області шестеро хворих на коронавірус та одна особа з підозрою на COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легень. Їхній стан стабільно важкий.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"У медичних закладах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Їхній стан стабільно важкий. Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19. Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що одному хворому, якого лікували у Глибоцькій райлікарні, стало краще і його зняли із кисневої дотації.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них - 11 летальних, а 6 пацієнтів одужали.