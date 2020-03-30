У Трускавці зроблять на дому тест на COVID-19 усім заробітчанам, що повернулися

У Трускавці на Львівщині медична бригада в супроводі поліції зробить вдома тест на COVID-19 всім 16-ти заробітчанам, котрі повернулися у місто.

Про це 30 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Трускавецької міської ради Андрій Кульчинський.

«В Трускавці ( і по всій області ) в найближчі дні планується тестування всіх заробітчан. Їх зараз 16, і вони вдома на ізоляції. Сформована медична бригада, яка в супроводі поліції буде це робити на дому», - написав очільник міста.

Він зазначив також, що ДСНС готова до поточної дезінфекції поверхонь, і в разі потреби «це буде зроблено невідкладно».

Кульчинський констатував, що за два минулі вихідні дні до лікарні в Трускавці звернулися 2 хворих з ГРЗ і 2 з гострим бронхітом.

За останніми даними МОЗ, кількість інфікованих в Україні зросла до 480, з них 11 людей померли, а шестеро вже одужали.