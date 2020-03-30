У Вінниці збільшили кількість дозволених пунктів в’їздів у місто з трьох до п’яти

У Вінниці через скарги городян кількість дозволених в’їздів у місто збільшили з трьох до п’яти.

Про це у понеділок на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Вчора була велика кількість звернень і місто Вінниця прийняло рішення разом з Національною поліцією збільшити кількість в’їздів та виїздів з міста, - відтепер їх п’ять», - сказав Скальський.

За його словами, додані в’їзд/виїзд на Гніваньському шосе, а також на перехресті вулиці Келецької та Барського шосе.

Нині завершується відпрацювання системи роботи цих пунктів, аби там забезпечувався дієвий протиепідемічний контроль.

Обмеження в’їзду в місто в рамках протидії поширенню корона вірусу у Вінниці було введено з 20.00 год. 28 березня. Водіям дозволялось в’їжджати в обласний центр з київського, немирівського та хмельницького напрямків. На в’їздах в місто розміщено карантинні пости, на яких робиться скринінг температури водіям та пассажирам.

Як повідомлялося, на Вінниччині станом на 10:00 30 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 23 пацієнтів, з них 18 – жителі Вінниці. Також, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, серед пацієнтів з коронавірусом - 2 дітей.

В Україні загалом станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Фото: facebook/Поліція Вінницької області