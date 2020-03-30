В Івано-Франківську заявили про критичну заборгованість за споживання води

В Івано-Франківську половина споживачів не сплатили поточні нарахування за воду.

Про це повідомляє КП Івано-Франківськводоекотехпром.

«Сьогодні половина франківчан не сплатили поточні нарахування, а борги перед КП «Івано-Франківськводоекотехпром» досягли уже критичної позначки», - повідомляє «Івано-Франківськводоекотехпром».

Читайте також: Енергоатом обмежив відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю

У компанії зазначають, що «багато споживачів сприйняли заборону на відключення боржників і нарахування пені під час карантину як заклик зовсім не платити за комунальні послуги». Переконують, що така позиція призвела до того, що багато водоканалів опинились у складному фінансовому становищі.

«В такому випадку підприємства водопостачання виявляються перед вибором, що зробити в першу чергу для цілодобового водопостачання - оплатити електроенергію для роботи насосних станцій, закупити реагенти для очищення води або купити бензин для виїзду аварійних бригад. Не кажучи вже про зарплату, щоб хоч якось стимулювати людей працювати в складних умовах…», - зазначають на Водоекотехпромі.

За їхньою інформацією, наразі 300 фахівців забезпечують цілодобову роботу підприємства.