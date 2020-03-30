СБУ розповіла, що шукала у міськраді Запоріжжя

Служба безпеки України викрила посадовців Запорізької міськради на масштабних зловживаннях з комунальною землею.

Через їхні дії місцевий бюджет недоотримав понад п’ятдесят мільйонів гривень прибутку, повідомляє пресслужба СБУ в Запорізькій області.

«За версією слідства, чиновники організували механізм передачі у приватну власність землі, що належить громаді, за заниженими цінами. З порушенням діючого законодавства посадовці залучали до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичних осіб, які не мають відповідних фахівців та дозволів. Цих суб’єктів оціночної діяльності чиновники обирали без відповідних тендерів... За попередніми висновками експертів, унаслідок цих оборудок місцевий бюджет недоотримав понад п’ятдесят мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, з 2016 року посадовці вносили до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірні відомості про їх ринкову вартість. Потім земельні ділянки чиновники передавали у приватну власність за значно заниженою ціною.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України проведено низку обшуків у приміщеннях державних установ та за адресами проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування, поінформували в СБУ.

Триває експертиза для встановлення повного розміру завданих громаді збитків через протиправну діяльність посадовців.

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Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність. За рішеннями суду накладено арешти на 31 земельну ділянку орієнтовною оціночною вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 30 березня, СБУ та ГУНП проводили обшуки в кабінеті першого заступника міського голови Запоріжжя та начальника управління з питань земельних відносин.

Фото: ssu.gov.ua