На Закарпатті рейдові групи перевіряють, чи дотримуються заробітчани самоізоляції

У Закарпатській області проводяться масові перевірки дотримання самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Про це повідомляє в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Олексій Гетьманенко в Facebook.

"У Закарпатській області тривають масові перевірки дотримання самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. О 8.30 ранку біля будівлі кожної РДА відбувся збір сил і засобів: до 4 екіпажів ГУНП, голова РДА та керівник штабу по боротьбі з розповсюдженням Cщvid-19" - написав Гетьманенко.

За його словами, метою рейдів є не допустити потенційно інфікованих в місця скупчення людей (на продовольчих ринках, у храмах тощо).

Чиновник уточнив, що керівники штабів визначили до 4 населених пунктів, в яких проведуть перевірку.

До складу кожної рейдової групи включені по медичному працівнику з метою проведення контролю стану ізольованих.

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Як повідомлялося, за даними Worldоmeters у світі за станом на початок 30 березня зафіксовані 722 196 випадків коронавірусу, з них 33 976 летальних, 151 766 осіб одужали.

Станом на 22:00 29 березня в Україні нарахували вже 475 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.