Біля аеропорту "Львів" через паліїв сухої трави загорівся газопровід

Через підпал сухої трави та дерев поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску.

Про це у Facebook інформує АТ "Львівгаз".

"Через підпал сухої трави та дерев 29 березня близько 21:06 год поблизу злітної смуги аеропорту «Львів» загорівся газопровід середнього тиску... Відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід", - йдеться у повідомленні.

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Завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати.

"Зараз без газопостачання залишається с.Скнилів. Відновлення газопостачання відбудеться завтра, 30 березня, орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу", - додали газовики.

Львівгаз звертатиметься до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.