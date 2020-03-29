На Дніпропетровщині зафіксували два нові випадки коронавірусу
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.
«В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат, – сказав Бондаренко.
За його словами, регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин, госпітальні бази забезпечено обладнанням, тестами, засобами захисту.
“Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів», - додав Бондаренко.
Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків Covid-19.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали. На Дніпропетровщині було 6 випадків коронавірусу.
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