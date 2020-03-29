На Дніпропетровщині зафіксували два нові випадки коронавірусу

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу – у жителів Кривого Рогу та Новомосковська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат, – сказав Бондаренко.

За його словами, регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин, госпітальні бази забезпечено обладнанням, тестами, засобами захисту.

“Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів», - додав Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали. На Дніпропетровщині було 6 випадків коронавірусу.

Фото: AA