На транспорті у Вінниці відсьогодні дозволено їздити лише за спецпропусками

У Вінниці відсьогодні в громадському транспорті можуть їздити тільки працівники об'єктів критичної інфраструктури.

Про це у неділю на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 29 березня призупинено перевезення громадян у громадському транспорті за винятком працівників підприємств, установ та організацій, які належать до критичної інфраструктури. Користуватися громадським транспортом вони зможуть лише за умови дотримання протиепідемічних норм, пред’явивши водію документ державного зразка, який посвідчує їх особу, та спеціальну довідку з місця роботи, яка завірена в КП «Вінницька транспортна компанія», - поінформував Скальський.

За його словами, громадський транспорт перевозитиме тільки персонал закладів охорони здоров’я та аптек, виробничих підприємств, заводів, ринків, великих супермаркетів та торгівельних мереж, які забезпечують населення продуктами харчування, підприємств електро-, водо-, газо- та теплопостачання, управляючих компаній житлових будинків та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Крім того, до цієї категорії належать працівники підприємств зв’язку, критичної інфраструктури, які мають безперервний виробничий цикл, банків і держструктур і муніципальних установ, які надають найважливіші адмінпослуги, транспортних підприємств, у сфері оборони, цивільного захисту і забезпечення правопорядку.

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Зараз ці підприємства завершують підготовку спеціальних документів для своїх працівників, за наявності яких персонал зможе діставатися на роботу і додому. Станом на ранок неділі опрацьовано документи більш ніж 25 тис. працівників. Окрім того, Вінницька міська рада забезпечила 2500 медиків не персоніфікованими проїзними на 130 безкоштовних поїздок - спеціально маркованими електронними картками.

Як повідомлялося, на Вінниччині лабораторно підтверджено 23 випадки коронавірусу, в т.ч. у двох дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.

За даними Worldmeters, у світі зафіксовано 678 073 випадків коронавірусу, з них 31 746 летальних, 146 319 осіб одужали.