На Сумщині лабораторно підтвердили ще один випадок Covid-19

У Сумській області 29 березня лабораторно підтверджено ще один - вже шостий - випадок Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Сумської облдержадміністрації.

«Сьогодні у Сумській області лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірус. Хворий - 39-річний чоловік з міста Охтирка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік 15 березня повернувся з країни, де зафіксовані випадки коронавірусу. Він перебував під наглядом сімейного лікаря, а 28 березня звернувся до лікарні після того, як у нього з’явилися симптоми захворювання ГРВІ. Однак проведений тест ПЛР дав позитивний результат на Covid-19.

"Зараз хворий перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, його стан задовільний. Визначається коло осіб, із якими контактував хворий", - поінформували в ОДА.

Загалом станом на 29 березня в Сумській області підтверджено 6 випадків захворювань на Covid-19: 3 в Конотопському районі, один з яких летальний, 2 - у місті Суми, 1 – у місті Охтирка.

Стан усіх хворих стабільний, захворювання проходить без ускладнень.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

Фото: AA