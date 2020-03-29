Українців попереджають про відчутне похолодання найближчими днями

У період з 31 березня по 2 квітня у західних, північних і більшості центральних областей України відчутно похолодає.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"За даними Укргідрометцентру, з 31 березня по 2 квітня у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Карпатах 31 березня випаде помірний сніг, у решту часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі становитиме 4-9°, вдень 0-5° морозу.