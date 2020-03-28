У Запоріжжі діагностували коронавірус у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю

У Запоріжжі коронавірус виявили у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю. Це 7-й випадок захворювання в місті і 11-й - в області.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Встановлено 1 позитивний результат у жителя м. Запоріжжя, який прибув з Ізраїлю. Хворий госпіталізований до обласної інфекційної лікарні, стан середньої тяжкості. Отримує все необхідне лікування, проводяться всі протиепідемічні заходи", - йдеться в повідомленні лабцентра.

Загалом у Запорізькій області на 17.00 суботи, 28 березня, зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 1 людина одужала.

Крім того, методом ПЛР на коронавірус в лабораторії Запорізького обласного лабораторного центру перевірили 44 співробітники Бердянського відділу поліції. Всі вони контактували з курсантом, який захворів Covid-19. У всіх обстежених коронавірус не виявлений.

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 смертельних, 5 пацієнтів одужали.

Фото: АА