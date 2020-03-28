Миколаївські депутати після скандалу з ОДА виділили понад 109 мільйонів на боротьбу з Covid-19

Депутати Миколаївської облради виділили з обласного бюджету понад 109 млн. грн на боротьбу з коронавірусом. Це сталося всупереч пропозиції ОДА, яка запропонувала на ці цілі значно меншу суму.

Відповідне рішення прийнято напередодні на позачерговій сесії обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приймаємо за основу пропозиції ОДА щодо виділення 72 млн 853 тисяч гривень управлінням охорони здоров'я та цивільного захисту на заходи боротьби з коронавірусом. Але, крім того, за рахунок вільних залишків обласного бюджету виділяємо додатково 36 млн 352 тисяч грн", - сказала голова обласної ради Вікторія Москаленко.

Її підтримала переважна більшість присутніх у залі депутатів.

Зокрема, з додаткових коштів 14,35 млн грн спрямовано безпосередньо Миколаївському обласному центру лікування інфекційних захворювань (інфекційній лікарні) на придбання 4 апаратів ШВЛ, 20 кисневих концентраторів та іншого обладнання. Також 3 млн грн піде на придбання аналізаторів та тестів ПЛР, 2 млн грн - на підвезення медпрацівників і 10 млн грн - на доплати медпрацівникам за роботу в умовах епідемії коронавірусу тощо.

Варто зауважити, що даному рішенню передував скандал. Обласна державна адміністрація запропонувала депутатам дещо інше рішення: на боротьбу з епідемією передбачалося лише 72 млн грн, які централізованомали спрямовуватися на профільні управління – охорони здоров'я та цивільної оборони.

Всі інші кошти планувалося розподілити на інші заходи – на освіту, ремонти доріг, будівництво стадіонів і таке інше. Це обурило більшу частину депутатів, і вони відмовилися голосувати за такий розподіл бюджету, хоча певна кількість їх була не проти його підтримати.

У результаті після кількагодинних словесних перепалок і дискусій, прийнято рішення про додаткове виділення 36,3 млн грн саме на адресну допомогу медикам для боротьби з коронавірусом.

Ще частина коштів, які були запропоновані ОДА на інші цілі, залишилися не розподіленими до прийняття відповідного рішення Миколаївської облради.

Як повідомлялося, станом на 28 березня понад 600 тисяч людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, майже 28 тис. людей померли.

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.