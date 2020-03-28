На Закарпатті горіла Долина нарцисів
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Укрінформ
У Хустському районі Закарпатської області рятувальники ліквідували горіння сухої трави в Долині нарцисів.
Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області у Facebook.
"На Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила "родзинку" Закарпаття - Долину нарцисів. Учора, 27 березня, о 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, пожежу було ліквідовано о 19.08. Скільки гектарів заповідника вигоріло, не уточнюється.
Загалом, за даними Управління ДСНС, минулої доби на Закарпатті зафіксовано 33 пожежі через спалювання сухої трави в різних районах області.
Фото: управління ДСНС у Закарпатській області