На Закарпатті горіла Долина нарцисів

У Хустському районі Закарпатської області рятувальники ліквідували горіння сухої трави в Долині нарцисів.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області у Facebook.

"На Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила "родзинку" Закарпаття - Долину нарцисів. Учора, 27 березня, о 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, пожежу було ліквідовано о 19.08. Скільки гектарів заповідника вигоріло, не уточнюється.

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Загалом, за даними Управління ДСНС, минулої доби на Закарпатті зафіксовано 33 пожежі через спалювання сухої трави в різних районах області.

Фото: управління ДСНС у Закарпатській області