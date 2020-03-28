Президент призначив голів чотирьох РДА

Президент Володимир Зеленських призначив голів трьох районних державних адміністрацій у Волинській області та одного голову на Полтавщині.

Відповідні розпорядження від 27 березня опубліковані на сайті глави держави. Зокрема, розпорядженням №220/2020-рп, призначено Ольгу Черен головою Турійської районної державної адміністрації Волинської області; розпорядженням № 219/2020-рп Юлію Подернюк-Масюк - головою Любешівської районної державної адміністрації Волинської області. Також Миколу Смаля призначено головою Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області, згідно з розпорядженням 218/2020-рп. Читайте також: Зеленський звільнив голів трьох РДА на Закарпатті й Миколаївщині Крім того, у Полтавській області Президент Володимир Зеленський своїм розпорядженням №221/2020-рп призначив Юрія Самойліка головою Чорнухинської районної державної адміністрації Полтавської області. До цього Президент звільнив з цієї посади Олега Ковгана.