Україну в неділю прогріє до +18°, далі - дощ та мокрий сніг

У неділю, 29 березня, в Україні без опадів, вдень очікується від 1 до 18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"29 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 29 березня без опадів. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°. У Київській області сухо, вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

30-31 березня очікується похолодання. 30 березня у північних, західних, Вінницькій, Черкаській областях, 31 березня в Карпатському регіоні, більшості центральних та південних областей невеликий сніг, на півдні з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північний, 5-12 м/с, вдень 31 березня на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.

У західних, 31 березня і у північних та центральних областях вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 1-6° тепла (у північних областях і вдень), вдень 4-9° тепла, 30 березня у південних та східних областях 10-15°.

У Києві і столичному регіоні 30 березня невеликий сніг, температура вночі та вдень 1-6° тепла. 31 березня без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

1 квітня дощ можливий лише на півдні України. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 2-8° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 5-11° тепла; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У Києві і Київській області без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.