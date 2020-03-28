У Конотопі закрили відділення лікарні, де померла заражена коронавірусом жінка

На Сумщині у Конотопській районній лікарні закрито відділення, де лежала померла від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

«Головним санітарним лікарем Сумської області прийнято рішення щодо призупинення діяльності одного з відділень КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова» до завершення протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.

Встановлено медичний персонал, який перебував у безпосередньому контакті з хворою на коронавірус. Цим працівникам будуть проведені необхідні лабораторні дослідження.

Решта медичних працівників інших відділень лікарні працюватимуть у штатному режимі та надаватимуть пацієнтам необхідну медичну допомогу.

Мешканцям міста Конотоп та Конотопського району рекомендовано суворо дотримуватись карантину.

Як повідомляв Укрінформ, коронавірус виявили у 76-річної жительки села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої «швидкої допомоги», була госпіталізована до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак вона 25 березня померла. Після смерті пацієнтки встановили вже близько 70 людей, які контактували з нею, серед них – син, дочка та онук, у яких експрес-тести дали позитивний результат.

Станом на 27 березня на Сумщині було лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, з них один, у Конотопі, – летальний.