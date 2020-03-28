У заступника голови Харківської ОДА пневмонія, тест на Covid-19 - негативний
Про це Черняк повідомив у Facebook.
«Так, я справді в лікарні. У мене справді пневмонія. Проте тест на коронавірус негативний. Думаю, кожна людина має право захворіти просто на пневмонію, навіть посеред епідемії вірусу», - написав заступник голови ОДА.
Як повідомлялося, раніше коронавірус підтвердився у заступника голови облради Володимира Скоробагача та його дружини, які на початку березня були у Франції.
У Харкові ОДА, обласна рада та департаменти Харківської міської ради розміщені в одній будівлі.
23 березня в приміщеннях, де перебував чи міг бути Скоробагач, провели дезінфекцію. Дев’ятьох співробітників облради відправили на самоізоляцію, ще 15 – перевели на дистанційну роботу.
Як повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі облради, у жодного з працівників, які контактували із заступником голови облради, немає проявів захворювання.
Фото: Михайло Черняк, Facebook