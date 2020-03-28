У заступника голови Харківської ОДА пневмонія, тест на Covid-19 - негативний

У госпіталізованого заступника голови Харківської ОДА з питань охорони здоров'я Михайла Черняка діагностовано пневмонію, а тест на коронавірус дав негативний результат.

Про це Черняк повідомив у Facebook.

«Так, я справді в лікарні. У мене справді пневмонія. Проте тест на коронавірус негативний. Думаю, кожна людина має право захворіти просто на пневмонію, навіть посеред епідемії вірусу», - написав заступник голови ОДА.

Як повідомлялося, раніше коронавірус підтвердився у заступника голови облради Володимира Скоробагача та його дружини, які на початку березня були у Франції.

У Харкові ОДА, обласна рада та департаменти Харківської міської ради розміщені в одній будівлі.

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23 березня в приміщеннях, де перебував чи міг бути Скоробагач, провели дезінфекцію. Дев’ятьох співробітників облради відправили на самоізоляцію, ще 15 – перевели на дистанційну роботу.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі облради, у жодного з працівників, які контактували із заступником голови облради, немає проявів захворювання.

Фото: Михайло Черняк, Facebook