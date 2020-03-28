СБУ підозрює керівництво "Черкаситрансгазу" в мільйонних розкраданнях

Служба безпеки України підозрює керівництво філії управління магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" у незаконній розтраті державних коштів, призначених для капітального ремонту об’єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомляє СБУ.

"За даними слідства, посадовці держпідприємства протягом 2017-2018 років уклали низку договорів на проведення ремонтних робіт будівельного комплексу одного із відокремлених підрозділів філії на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Ініційовані СБУ експертизи засвідчили, що чиновники під час підготовки кошторису свідомо завищили реальну вартість та обсяги робіт. Це стало можливим через непроведення відповідної експертної оцінки. За попередньою версією, через оборудку зловмисники розтратили державні кошти у сумі понад 1,4 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Трьом посадовцям держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки.