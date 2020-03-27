У Миколаєві люди отримують СМС про «допомогу від Нацбанку» у 1000 гривень

У Миколаєві громадяни почали отримувати смс-повідомлення від шахраїв нібито про грошову допомогу від Нацбанку у 1000 гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«З впровадженням карантинних заходів для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією, поліцейські підрозділи по всій країні фіксують випадки розповсюдження різноманітних чуток, неправдивої інформації та нових видів шахрайств. "Вам було нараховано одноразову допомогу у надзвичайну ситуацію в розмірі 1000 гривень" - такі повідомлення можуть надходити на ваші мобільні з номерами телефонів для довідок», - йдеться у повідомленні.

Людина, яка отримала смс про нарахування, але гроші, звичайно ж, так і не надійшли, намагаючись з’ясувати причину, телефонує за довідковими номерами, вказаними в смс. Але спілкується не з представниками банку, а з аферистами. Шахраї випитують особисті данні у громадян, щоб нібито перевірити, чи не сталась помилка, і тоді з рахунків миколаївців зникають заощадження.

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Як наголосили у поліції, Нацбанк офіційно застерігає та підкреслює, що не нараховує і не виплачує соціальну допомогу, а також не організовує розіграші чи лотереї.