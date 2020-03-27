На Вінниччині кількість хворих з коронавірусом зросла до 16

На Вінниччині кількість хворих з Сovid-19 станом на 16.00 п’ятниці зросла до шістнадцяти.

Про це йдеться у відеозверненні заступника директора департамент охорони здоров’я вінницької ОДА Надії Марусяк.

«Станом на 16.00 27 березня у Вінницькій області зареєстровано 46 підозр на коронавірусну інфекцію, спровоковану Сovid-19. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 16 випадків Сovid-19», - повідомила Марусяк.

За її словами, у 27 випадках коронавірус не виявлено, зразки матеріалів іще від двох осіб перевіряються.

Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на Сovid-19 перебувають на стаціонарному лікування у боксованих палатах під постійним медичним спостереженням, на даний час їхній стан стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом.

Як повідомляло агентство, станом на 10.00 п’ятниці на Вінниччині було дев’ять хворих на Сovid-19.

В Україні зареєстровано 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.